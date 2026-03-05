Haberler

Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Güncelleme:
Türk Kızılay, Edirne'deki Sultan 2. Murat Yurdunda öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi ve kan bağışının önemi vurgulandı.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Murat Yurdunda Türk Kızılay kan bağışı etkinliği gerçekleşti.

Öğrencilerin gönüllü katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kan bağışının önemine dikkat çekildi.

Türk Kızılay ekipleri, kan bağışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Okullarda ve yurtlarda kan bağışı kampanyalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
