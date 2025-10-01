Haberler

Edirne'de Oğlu Tarafından Bıçakla Yaralanan Anne Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Havsa ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. tarafından bıçakla yaralanan anne H.Ç., 20 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kadın 20 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Eylül'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) tarafından bıçakla yaralanan anne H.Ç. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

H.Ç, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Olay

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) ile ağabeyi K.Ç. (29) arasında yemek yedikleri sırada tartışma çıkmış, odasına giden O.Ç. burada yangın çıkarmıştı.

Bu sırada O.Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç ve babası S.Ç'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden K.Ç. ile S.Ç. ayakta tedavi edilmiş, vücudunda yanıklar da bulunan ve bıçaklama sonucu ağır yaralanan anne H.Ç. tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlı O.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar
