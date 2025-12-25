Haberler

Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi

Güncelleme:
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen Ortodokslar ile çeşitli ülkelerden katılımcılar bir araya geldi. Ayin, Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Abdurrahman Mahallesi'ndeki kilisede düzenlenen ayine, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen Ortodoksların yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar da katıldı.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un yönettiği ayinde ilahi ve dualar okundu.

Katılımcılar ise mum yakarak dua etti.

Kilise Sorumlusu Hristo Hristov, AA muhabirine her yıl Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Noel ayini düzenlediklerini anımsattı.

Yeni yılı dualarla karşıladıklarını belirten Hristov, yeni yılın huzur, sağlık ve başarı getirmesini diledi.

