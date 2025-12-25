Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen Ortodokslar ile çeşitli ülkelerden katılımcılar bir araya geldi. Ayin, Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un yönetiminde gerçekleştirildi.
Kilise Sorumlusu Hristo Hristov, AA muhabirine her yıl Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Noel ayini düzenlediklerini anımsattı.
Yeni yılı dualarla karşıladıklarını belirten Hristov, yeni yılın huzur, sağlık ve başarı getirmesini diledi.