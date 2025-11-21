Haberler

Edirne'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balığı Koruma Altına Alındı

Edirne'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balığı Koruma Altına Alındı
Meriç Nehri'nde balık tutan Tunay Zülka'nın ağına takılan 1.5 metre boyundaki mersin balığı, yetkililerce koruma altına alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçıyı duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde balıkçılık yapan Tunay Zülka'nın ağlarına takılan yaklaşık 1.5 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı, teslim edildiği yetkililerce korumaya alındı.

Kayıkla Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Tunay Zülka'nın ağlarına yaklaşık 1.5 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı takıldı. Zülkan'ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine mersin balığı, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendislerince teslim alınarak İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi. Mersin balığı istasyondaki havuzda koruma altına alındı. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü'nde göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı balıkçı Tunay Zülka'na teşekkür etti ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için tüm vatandaşları aynı hassasiyete davranmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
