Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözleri temizleniyor

Güncelleme:
Edirne'de debisi artan Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki köprülerde biriken ağaç gövdeleri ve çöpler temizleniyor. Devlet Su İşleri ekipleri, köprü osları üzerindeki tıkanmaları gidermek için çalışmalar yapıyor.

Edirne'de debisi artan Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki köprülerin, ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan gözleri temizleniyor.

Nehir yataklarında bulunan ağaç gövdeleri, dallar ve çöpler, artan debiyle birlikte suyla sürükleniyor.

Köprü gözlerinden geçemeyerek burada biriken ağaç gövdeleri, diğer atıkları da tutarak suyun akışını engelliyor.

Nehirler üzerindeki köprüleri kontrol eden Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, biriken ağaç ve çöpleri temizliyor.

Tunca Nehri üzerindeki Değirmenyeni Köprüsü'ne giden ekipler, köprü ayağında biriken ağaç gövdelerini nehirden çıkardı, çöpleri de temizledi.

Ekiplerin köprü gözlerindeki temizlik çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Haberler.com
500

