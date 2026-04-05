Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor

Bulgaristan'da etkili olan yağışların ardından Edirne'de su seviyelerinde artış yaşanan Tunca ve Meriç nehirlerinde 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor. Taşkın riski nedeniyle cuma günü kapatılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ne, giriş yasağı da sürüyor.

"SARI ALARM" UYARISI DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'da son günlerdeki yağışların ardından Edirne'deki nehirlerin debileri artmaya başladı. Meriç Nehri'nde dün 869 metreküp/saniye olarak ölçülen debi bugün 12.00'daki ölçümde 849 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nde dün 111 metreküp/saniye olan debi 103 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nde cuma günü verilen 'turuncu alarm' uyarısı, su seviyesinin düşmesiyle sarı alarma düşürüldü, Meriç Nehri'ndeyse 'sarı alarm' uyarısı devam etti.

KÖPRÜLERDE POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisinde süren taşkın riski nedeniyle girişler cuma günü kapatıldı. Bölgeye giriş yasağı bugün de devam ederken, ulaşımın sağlandığı köprülerde polis ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı