Edirne'den kısa kısa
Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, nehir taşkınlarından etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu ve üreticilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, nehir taşkınlarından etkilenen tarım arazilerinde incelemede bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Oktay Çalgıcı ile birlikte su baskını meydana gelen ekili alanları iyaret etti.

Üreticilerle bir araya gelen Köse ve beraberindekiler, mevcut durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Türk Kızılay'dan nöbetçi personele ikram

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, taşkın bölgesinde nöbet tutan personeli ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre Baytar ve beraberindeki personel, Tunca Nehri kenarında nöbet tutan ekiplere ziyaret gerçekleştirdi.

Baytar, lokma ve atıştırmalık ikram ettiği ekiplere görevinde başarılar diledi.

Enez Kaymakamı Ayık'tan ev ziyaretleri

Enez Kaymakamı Merve Ayık, ev ziyaretleri geçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık ve ilgili kurum müdürleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden Özlem ve Mehmet Güneri ile Karaincirli köyünde ikamet eden Orhan Alparslan ve Seher Uludağ'ı evlerinde ziyaret etti.

Ev ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
