Edirne'de muhtarlara yönelik sosyal hizmetler toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sosyal hizmet modelleri, destek programları ve vatandaşların hizmetlere erişim süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Muhtarların, vatandaşların sosyal hizmetlere erişiminde üstlendikleri önemli rolün ele alındığı toplantıda, kurum hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde de bulunuldu.

İl Müdür Yardımcımız İbrahim Irmak tarafından yapılan sunumun ardından muhtarların soruları yanıtlandı.

Programa Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da katıldı.