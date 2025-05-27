Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Edirne'de meydana gelen kazada, otomobille motosiklet birbirine çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

T.M'nin kullandığı 35 BNU 434 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi'nde H.B.B. idaresindeki 34 HSB 145 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu E.Z, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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