Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Edirne'de bir motosikletin refüje çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücü B.A. ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
B.A. yönetimindeki 22 ER 338 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Eski Cami kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü B.A. ve yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel