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Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kenara kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenmeyen motosiklet ile B.Ç. idaresindeki 39 AC 561 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan motosikletteki yolcu M.E.C, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden yaralı yolcuyu bırakıp motosikletiyle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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