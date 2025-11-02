Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akhoca köyünde meydana geldi. Aziz Kalkanlı (70) yönetimindeki motosiklet, köy girişinde karşı yönden gelen Veysel S. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücülerinden Kalkanlı olay yerinde hayatını kaybederken, Veysel S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aziz Kalkanlı'nın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.