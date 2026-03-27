Kavşakta kamyonla çarpışan motosiklete iki kişi yaralandı

EDİRNE'de kavşak üzerinde kamyonla çarpışan motosiklette, iki kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde kavşakta dönüş yapmak isteyen S.E. idaresindeki 22 DU 060 plakalı kamyon, bu sırada aynı yönde ilerleyen Y.E. yönetimindeki 59 AOA 316 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette sürücü E.Y. ve arkasındaki Y.A. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü S.E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı