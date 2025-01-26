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Edirne'de Minibüs Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de Minibüs Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait S.K'nin kullandığı 22 M 0150 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 9 yolcudan 2'si savrularak yaralandı.

Sürücü, minibüsü kontrollü şekilde kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasına park ederken sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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