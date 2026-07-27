Edirne’deki ‘Son Mesajı Neydi?’ Kampanyası Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekiyor

Edirne'de kentin farklı noktalarındaki billboardlarda uzun süredir yer alan "Son mesajı neydi?" yazılı ilanların, motosiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla hazırlanan trafik güvenliği kampanyasının parçası olduğu açıklandı.

Kamuoyunda merak uyandıran ilanların, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen kampanya kapsamında hazırlandığı öğrenildi.

Kampanyayla motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarına ve bu kazaların yol açabileceği acı sonuçlara dikkati çekilmesi amaçlandı.

Kampanyanın devamında yayımlanan "Bir mesaj yarım kalmasın" sloganlı afişte, kaza yapan bir motosiklet ile sürücünün cep telefonundaki "Hemen geliyorum" mesajına yer verildi.

Afişte motosiklet sürücülerine kask takmaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları, takip mesafesini korumaları, trafikte görünür olmaları ve yol koşullarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

Şerit değiştirirken sinyal verilmesi, kör noktaların kontrol edilmesi, kavşaklara yaklaşırken hızın düşürülmesi ve çevre kontrolü yapılarak güvenli geçiş sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: AA