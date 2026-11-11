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Edirne'de kutsal topraklara gidecek 120 umreci Eski Cami'deki programla uğurlandı

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Edirne'de kutsal topraklara gidecek 120 umreci Eski Cami'deki programla uğurlandı
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Edirne İl Müftülüğünce Eski Cami'de düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara gidecek 120 umreci dualarla yolcu edildi. İl Müftüsü Burhan Çakır, kutsal topraklarda geçirilecek zamanın ibadet ve dualarla değerlendirilmesini tavsiye etti.

Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 120 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Edirne İl Müftülüğünce Eski Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Burhan Çakır, programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklara yolculuğun yalnızca bir seyahat olmadığını belirtti.

Umre ibadetinin manevi önemine değinen Çakır, vatandaşlara kutsal topraklarda geçirecekleri zamanı ibadet ve dualarla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Program, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Uluçınar'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

Umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA
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