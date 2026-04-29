Edirne'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı

Edirne'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen anma programında konuşan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Serdar Avcı, Kut'ül Amare'nin Türklüğün gerçek kimliğinin koordinatları olduğunu belirtti.

Türk milletinin yenilmez olmadığı için değil eğilmediği için güçlü olduğunu ifade eden Avcı, "Süleyman Askeri'nin, Halil Paşa'nın, Uceymi Sadun Paşa'nın, Trabzonlu Binbaşı Adil Bey'in, Özdemir Bey'in hatıralarını rüzgar Basra'da, Musul'da, Telafer'de sonsuza kadar terennüm edecek ve bu milletin asil çocukları sizi hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Programda, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Türk yürür, tarih değişir" temalı söz korosu sahnelendi.

Törene Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
