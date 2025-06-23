Edirne'de Kuraklık Sorunu: Tunca Nehri Kuruyor

EDİRNE'de yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağışların etkisiyle Tunca Nehri'nin bazı bölümleri, kuruma noktasına geldi. Nehrin kent merkezinden geçtiği kısımlarda kum adacıkları oluşurken, bırakılan çöpler gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de, yaz ayıyla yüksek sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Kentte mevsim yağışlarının da yetersiz olmasıyla birlikte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, bazı bölümlerinde kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri'nin ölçümüne göre 5 metreküp/saniye akan nehrin kent merkezinden geçtiği kısımlarda kum adacıkları oluşurken, bırakılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRÜYORUM'

Nehir kenarında 25 yıldır restoran işleten Selahattin Kaya, nehri ilk kez bu kadar kuru gördüğünü belirterek, "Ben burada 25 yıllık bir işletmeciyim. Zaman zaman kuraklıklar oldu ama ben ilk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Böyle bir kuraklık daha önce yaşamadık. Tabii burada yetkililerin de temizlik anlamında ilgisizliği var. Çok büyük şikayet var özellikle yabancı ve yerli turistlerden. Akşam olduğu zaman da ilaçlanmadığından kaynaklı inanılmaz bir sinek ordusu saldırısı var resmen. Hem sağlık anlamında bir tehdit hem görüntü anlamında bir tehdit. Umarım yetkililer seslerimizi duyar, buna bir çare bulurlar" diye konuştu.

'SUYU EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAMIZ LAZIM'

Konuyla ilgili kentte katıldığı bir toplantıda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da iklim krizi ve kuraklığın tüm dünya gündeminde yer aldığını kaydetti. Aksal, "Giderek üretim şeklimizi değiştirmemiz lazım, bütün suyumuzu iyi depolamamız lazım. Suyu da en verimli şekilde kullanmamız lazım. Biz hükümet olarak su yatırımlarını yapıyoruz ama bir yandan da üreticilerin suyu çok dikkatli kullanmaları gerekiyor. Onun için belirli alanlara ekim yapılması gerekiyor. Üreticilerimiz çok fazla çeltik ekmek istiyor, bu işi de çok iyi yapıyorlar, talep de geliyor ama bu işin hesaplamasını çok iyi yapmak gerekiyor. Bu yıl da tabii sadece Edirne'de değil, tüm Türkiye'de kuraklık yaşanıyor. Biz bunu en iyi şekilde, üreticilerimizle, kooperatiflerimizle, sulama birlikleriyle birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Geçen yıl suyu çok iyi yönettik, inşallah bu yıl da suyu çok iyi bir şekilde yönetiriz ve üreticimizin ektiği ürünlere çok fazla zarar vermeden sezonu geçiririz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,