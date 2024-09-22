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Edirne'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Edirne İl Özel İdaresi, köylerdeki yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Erikli ve Suluca köyleri arasındaki 5 kilometrelik yolda 1. kat asfalt serimi yapıldı.

Edirne İl Özel İdaresi'nin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve 1. kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Suluca köyleri arasındaki 5 kilometrelik yola 1. kat asfalt atıldı.

Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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