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Edirne'deki Gölette Balık Ölümleri İnceleniyor

Edirne'deki Gölette Balık Ölümleri İnceleniyor
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Edirne'nin Korucu köyündeki gölette meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su kalitesi ölçümleri yaparken, ilk bulgularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kesin neden için su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi.

Edirne'nin Korucu köyündeki gölette balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Korucu köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin ihbarın alınmasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Ekiplerce göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. İlk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Açıklamada, balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla su ve balık numunelerinin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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