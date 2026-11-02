Edirne'de konaklama personeline 3-5 Kasım'da mesleki turizm eğitimi verilecek

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Edirne'de konaklama sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 3-5 Kasım tarihlerinde mesleki turizm eğitimleri düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, eğitimler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

Bakanlığın Turist Rehberliği, Turizm Eğitimi ve Gastronomi Daire Başkanlığında görevli uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimlerde, yöneticilik, ön büro, yiyecek ve içecek servisi ile kat hizmetleri konuları ele alınacak.

Konaklama işletmelerinde hizmet standartlarının yükseltilmesi ve personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programın açılışı, yarın saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Turizm sektörü temsilcilerinin davet edildiği açılış programının ardından eğitimlere, daha önce başvuru yaparak çevrim içi eğitim sürecini tamamlayan katılımcılar devam edecek.

Kaynak: AA