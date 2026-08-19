Haberler

Edirne'de Komutanlara Veda Yemeği

Edirne'de Komutanlara Veda Yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla yeni görevlere atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ve Tuğgeneral Bülent Barış Sarp onuruna veda yemeği düzenledi. Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'in ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da katıldı. Sezer, komutanlara Edirne'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Edirne Valiliğince komutanlara veda yemeği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından Edirne Garnizon Komutanlığından Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda tuğgeneral rütbesinden tümgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ile 9. Hudut Tugay Komutanlığından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve aileleri onuruna veda yemeği verildi.

Kolcu ve Sarp'a Edirne'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sezer, yeni görevlerinde başarı diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da veda yemeğine katıldı.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye’nin dört gözle beklediği gelişme! Rusya’dan yeşil ışık geldi
Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmaya başlandı
Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 hap ele geçirildi
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi