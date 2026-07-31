Haberler

Edirne’de komşular arası silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Edirne’de komşular arası silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde emekli polis memuru M.K., tartıştığı komşusu Ahmet K., eşi İkbal K. ve çocukları Cumali K.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde emekli polis memuru M.K., tartıştığı komşusu Ahmet K., eşi İkbal K. ve çocukları Cumali K.'yi tabancayla vurarak yaraladı. M.K., polis tarafından gözaltına alınırken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Keşan ilçesi Yeni Mahalle Belkoop Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde oturan Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ile komşuları emekli polis memuru M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evine giren M.K., içeriden aldığı tabancayla yeniden dışarı çıkarak, bahçede bulunan komşularına ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

M.K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınırken, yaralılar Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ise ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, bahçede yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı

260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...