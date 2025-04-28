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Edirne'de Kıyık Caddesi'nde Asfaltlama Çalışması

Edirne'de Kıyık Caddesi'nde Asfaltlama Çalışması
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Edirne Belediyesi, Kıyık Caddesi'nde 29 Nisan 2024 tarihlerinde asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu. Yol çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatılacak ve sürücülerin alternatif güzergah kullanmaları isteniyor.

Edirne'de asfaltlama çalışması devam ediyor.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kıyık Caddesi istikametindeki yol üzerinde asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Asfaltla çalışması nedeniyle yolun yarın trafiğe kapalı olacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimiz Merkez Kıyık Caddesi istikametindeki yol üzerinde asfalt çalışması yapılacaktır. Bu sebeple 29.04.2024'te saat 09.00-16: 00 itibarı ile Kıyık Caddesi benzin istasyonundan, Göğüs Hastalıkları Hastanesi istikametine kadar iki yönlü asfalt çalışması yapılacağından dolayı yol üzerine araç park edilmemesi gerekmektedir, yol çalışmaları bitirilene kadar cadde trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin Kıyık Caddesini mecbur kalmadıkça kullanmamaları önemle duyurulur. Çalışmalar esnasında çalışanların ve sürücülerin güvenliği ve konforu için trafik kurallarına riayet etmeniz önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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