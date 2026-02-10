Haberler

Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı 22 EY 349 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 22 AAL 064 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.Ç. ve aynı araçtaki S.O, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...