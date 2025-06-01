Edirne'de Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.