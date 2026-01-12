Edirne'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel