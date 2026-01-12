Haberler

Edirne beyaza büründü

Edirne beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesi nedeniyle buzlanma oluştu. Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim 1 gün süreyle tatil edildi.

EDİRNE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu iller arasındaki Edirne'de, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayıp, sabah etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte, buzlanma sonucu kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

UZUNKÖPRÜ'DE OKULLAR TATİL

Diğer yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm okullarımızın tüm kademelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

Polisle böyle alay ettiler! Vatandaşa doğru koşarken kayıp düştü