Keşan'da Feci Kaza: Kamyonete Kamyon Çarptı, Sürücü Öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
O.Ş'nin kullandığı 22 ACM 649 plakalı kamyonet, R.S. idaresindeki 22 DR 218 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı O.Ş. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA