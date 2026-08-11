Haberler

Keşan'da Feci Kaza: Kamyonete Kamyon Çarptı, Sürücü Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

O.Ş'nin kullandığı 22 ACM 649 plakalı kamyonet, R.S. idaresindeki 22 DR 218 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.Ş. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Önce tur, sonra yıldız isim! Fenerbahçe'de büyük gün
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!