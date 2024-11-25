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Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Etkinliği

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Etkinliği
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Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Saraçlar Caddesi'nde şiddeti önlemeye yönelik mesajlarını yazdı. Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu tarafından kurulan stant, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Edirne'de vatandaşlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Saraçlar Caddesi'ne kurulan panoya şiddettin önlenmesine yönelik mesajlarını yazdı.

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonunca kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla caddede stant kuruldu.

Avukatlar ve vatandaşlar, şiddetin önlenmesine yönelik mesajlarını içeren not kağıtlarını panoya astı.

Notlarda "fiziksel şiddete hayır", "kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir gün değil, her gün", "adalete erişimde maddi destek istiyoruz" şeklinde mesajlara yer verildi.

Komisyonun Başkanı Bedia Mutlu Mirzabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Komisyon olarak her zaman kadınları yanlarında olduklarını belirten Mirzabey, "Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olmadığı bu alanda önleyici ve sonuca yönelik çalışmalar yapılırken kadınların hukuksal destek noktasında ekonomik şiddete maruz kaldığı konusunda tespitlerimiz mevcuttur. Boşanma, nafaka, velayet, işçilik alacakları davalarında dava açmak için Adli Yardım Yönetmeliği'ne dayanarak hukuksal hakları yerine getirmesi ve takibi için barolarca destek verilmektedir." dedi.

Mirzabey, kurdukları panoyla farkındalık oluşturmak istediklerini de söyledi.

Taleplerin kitaplaştırılacağını ifade eden Mirzabey, "Bugünün önemine dair kadınların ve vatandaşların istek ve taleplerini almak istedik. Dilek ve isteklerini alıp bunları bir kitapçık haline getireceğiz. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç da etkinliğe destek verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında CHP Edirne Kadın Kolları ve Edirne Kadın Dayanışması tarafından da basın açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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