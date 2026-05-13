Haberler

Edirne'de "kadına şiddet" ihbarında araç ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak ürünler ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de bir kadına şiddet ihbarı üzerine yapılan polis operasyonunda, araçta ve depoda 187 uyuşturucu hap, 630 şişe sıvı uyarıcı madde ve kaçak ürünler ele geçirildi. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerine devam ediyor.

Edirne'de polis ekipleri, "kadına şiddet" ihbarında bir araçta ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak ürünler ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taraflarla görüştüğü sırada G.Ç'nin araçta uyuşturucu madde ve kaçak ürünler bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı.

Polis ekiplerince araçta suç unsurlarına rastlandı.

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla araçta ve bir depoda yapılan detaylı aramada, 187 uyuşturucu hap, 630 şişe sıvı halde uyarıcı madde, paket içerisine gizlenmiş 2 yabancı araç plakası, çeşitli bitki tozları, bitki çayları, zayıflama ürünleri ve boş kutular ele geçirildi.

Depoda ayrıca yabancı menşeli, faturasız çocuk besin takviyeleri, vitaminler, çeşitli gıda ürünleri ile kişisel bakım ve sağlık ürünleri bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ile G.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi