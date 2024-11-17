Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlıyı yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda makaron, kıyılmış tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi.
Edirne kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde 9 adreste arama yaptı.
Aramada, 29 bin 60 dolu makaron, 103 bin 950 boş makaron, 6 sigara sarma makinesi, sigara paketleme makinesi, 40 kilogram kıyılmış tütün, 186 boş sigara kutusu, paketlemede kullanılan 1090 kilitli poşet ve 28 kesilmiş bandrol ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 zanlıya adli işlem uygulandı.