Haberler

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere alındı.

EDİRNE'de polisin bir eve yaptığı baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilaver Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Polis, gece saatlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan göçmenlerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kaçak göçmen yakalandı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Yumruk yumruğa girdiler! Yeşil saha resmen boks ringine döndü
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı