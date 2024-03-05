Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yasak bölgelerde kontrol gerçekleştirildi.

Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanların belgeleri kontrol edildi.