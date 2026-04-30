Edirne'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı iş birliğinde "İşin Yürütümü ile İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak toplantıda işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği konularında güncel mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının çalışma hayatı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda "İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Faaliyetleri" başlığı altında Grup Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Aydın Binici ile İş Başmüfettişi Ali Gül de bir sunum gerçekleştirdi.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Faaliyetleri" konusu hakkında da Grup Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Fatih Çağrı Güzel ve İş Başmüfettişi Kemal Emre Nam bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mahmut Kesici, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Süleyman Lale ve işveren temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Haberler.com
500

Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

Aman dikkat! Binlerce telefon saatler sonra iletişime kapatılacak
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

Aman dikkat! Binlerce telefon saatler sonra iletişime kapatılacak
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi