Edirne'de inşaatın 9. katında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir inşaatın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir inşaatın 9. katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.