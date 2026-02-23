Haberler

Edirne'de İmar Ruhsatı Sürecinde Usulsüzlük İddialarına Operasyon

Güncelleme:
EDİRNE'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan aralarında Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M.'nin olduğu toplam 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet gösteren bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük ve firmaya uygulanan para cezalarının usulsüz şekilde kaldırıldığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında polis, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de 14 adrese düzenlediği operasyon ile Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M., iş yeri ortakları H.K., A.O., Edirne adliyesi çalışanları E.E.K. ve U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Dosya gizliliğini ihlal' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

