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Şanlıurfa'da intihar cinayet çıktı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023'te intihar olarak kayıtlara geçen bir ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı. Polisin yeniden incelemesi sonucu 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K.'nin ölümü, polis ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince dosyanın yeniden ele alınmasının ardından olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadeleri tekrar değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu, olayın intihar süsü verilerek kasten öldürme şeklinde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Polislerimiz, yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyor. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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