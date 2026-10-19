Edirne'de iki vakfın hayır şartı yerine getirilerek çörek ve poğaça ikram edildi

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, geçmişte kurulan iki vakfın hayır şartları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde barınan vatandaşlara çörek ve poğaça ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında, 110 yıl önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan Safvet Bey Bin Mehmed Efendi Vakfı ile 166 yıl önce İstanbul'da kurulan Şerife Hatice Hanım Vakfının hayır şartları yerine getirildi.

Bu kapsamda hazırlanan çörek ve poğaçalar, vatandaşlara ulaştırılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda hayır hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Safvet Bey Bin Mehmed Efendi Vakfının kadınların barınmasına, Şerife Hatice Hanım Vakfının ise kadınlara çörek ve poğaça ikram edilmesine yönelik hayır şartları bulunduğunu aktaran Saraç, "Bu iki vakfımızın banileri tarafından yapılması istenen hayır işini mutlulukla yerine getirdik. Ürünlerimizi, müdürlük bünyesinde barınan vatandaşlarımıza ikram edilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik." dedi.

Vakıfların toplumsal dayanışmada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saraç, "Vakıf sadece çarşı, ibadethane, çeşme yapan bir kurum değil, iyilik ve yardımlaşmayı teşvik ederek insanlar arasındaki mesafeleri kaldıran birer sivil toplum örgütüdür. Yüzyıllar öncesinden kalan bu iyilik duygusunu sürdürdüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA