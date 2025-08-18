Edirne'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde, 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan iki hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. T.K., 7 yıl 19 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, Y.Ö. ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler devriyesi sırasında "yağma" suçundan hakkında 7 yıl 19 ay 48 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'yı yakaladı.
İşlemlerinin ardından, 20 ayrı suç kaydı bulunan T.K. cezaevine teslim edildi.
Öte yandan ekipler kontrollerinde "hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü de gözaltına aldı.
16 ayrı suç kaydı bulunan Y.Ö. de cezaevine gönderildi.
