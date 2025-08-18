Edirne'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde, 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan iki hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. T.K., 7 yıl 19 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, Y.Ö. ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler devriyesi sırasında "yağma" suçundan hakkında 7 yıl 19 ay 48 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'yı yakaladı.

İşlemlerinin ardından, 20 ayrı suç kaydı bulunan T.K. cezaevine teslim edildi.

Öte yandan ekipler kontrollerinde "hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü de gözaltına aldı.

16 ayrı suç kaydı bulunan Y.Ö. de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Aleyna Dalveren'in isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi

Ünlü fenomenin isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.