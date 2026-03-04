Edirne Belediyesince iftar programı düzenlendi

Edirne Belediyesince iftar verildi.

Balkan Pazarı'nda düzenlenen iftara 10 mahalleden yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, iftar öncesi masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ezanın okunmasıyla dua edilerek oruçlar açıldı.

Gencan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazan boyunca birçok mahallede iftar programı düzenleyeceklerini söyledi.

Ramazanın bereketini Edirnelilerle birlikte paylaştıklarını belirten Gencan, "Bu özel ayda kıymetli hemşehrilerimizle iftar ve sahur sofralarında, ev ziyaretlerinde bir araya geliyoruz. Şehrimizin dayanışma ruhuyla ve birlikteliğiyle gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Geleneksel ramazan eğlencelerinin de yer aldığı iftara belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli de katıldı.