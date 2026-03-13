Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personel bir araya geldi.

Kentte bir salonda düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Program sonunda görevinden ayrılan ve emekliye ayrılan kurum personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

İftar programına İl Müdür Yardımcıları Volkan Diriker ile Sezer Seyhan, şube müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, kurum personeli ile aileleri katıldı.

Keşan'da muhtarlar ve birim amirleri iftarda buluştu

Keşan Belediyesince düzenlenen iftar programında köy ve mahalle muhtarları ile belediye birim amirleri aileleriyle birlikte bir araya geldi.

Keşan'da bir salonda gerçekleştirilen programda, belediyeden yapılan açıklamada kentin her köşesinde özveriyle görev yapan muhtarlar ve birim amirleriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluk olduğu ifade edildi.

Programa Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, köy ve mahalle muhtarları, belediye birim amirleri ile aileleri katıldı.

Uzunköprü'de mera ıslah çalışması yapıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde mera ıslah çalışması gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Kırcasalih beldesindeki mera alanına kompoze gübre uygulaması yapıldı.

Çalışmayla meraların verimliliğinin artırılması, hayvancılığın desteklenmesi ve üreticilerin daha kaliteli kaba yem kaynağına ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Gübreleme programına Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan ile hayvan yetiştiricileri ve üreticiler katıldı.

MEB Genel Müdürü Canlı, Edirne'de eğitim yöneticileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Edirne Lisesi'nde düzenlenen toplantıda eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan eğitim yöneticileri katıldı.

Toplantıda eğitim alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.