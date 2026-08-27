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Uzunköprü'de kamu arazisine ekilen hint kenevirine operasyon: 1 gözaltı

Uzunköprü'de kamu arazisine ekilen hint kenevirine operasyon: 1 gözaltı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu arazisine ekilen hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 kök hint keneviri ve 1 kilo 310 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu arazisine ekilen Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Sığırcılı köyündeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bölgede önlem alan ekipler, Hint kenevirlerini suladığı sırada M.G'yi (41) yakaladı.

Arazide yapılan aramada 52 kök Hint keneviri ile 1 kilo 310 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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