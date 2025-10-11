Haberler

Edirne'de Hafif Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Yaralandı

Edirne'de Hafif Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafif ticari araç çarptı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de hafif ticari aracın çaptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.C'nin kullandığı hafif ticari araç, Nisaşcıpaşa Mahallelisinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.E'ye çarptı.

Kazada yaralanan G.E. sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.