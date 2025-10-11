Edirne'de Hafif Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Yaralandı
Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafif ticari araç çarptı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.C'nin kullandığı hafif ticari araç, Nisaşcıpaşa Mahallelisinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.E'ye çarptı.
Kazada yaralanan G.E. sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel