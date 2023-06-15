Edirne'de Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı 860 paket sarma sigara, 9,5 kilogram tütün ve 1 karton makaron ele geçirildi. Ayrıca Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ve 68 fişek ele geçirildi. Edirne'de ise bir iş yerinden kablo ve iş makineleri çalındı.