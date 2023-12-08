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Edirne'de Gümrük Kaçağı 10 Elektronik Robot Süpürge Ele Geçirildi

8 Aralık 2023 13:22 Son Güncelleme: 13:24 Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 10 adet elektronik robot süpürge bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.