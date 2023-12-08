Edirne'de Gümrük Kaçağı 10 Elektronik Robot Süpürge Ele Geçirildi
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 10 adet elektronik robot süpürge bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 10 elektronik robot süpürge ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 robot süpürge bulundu.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kurusıkı tabanca fişekler ele geçirildi
Keşan ilçesinde üzerinde kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında kaçan şüpheliyi Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladı.
U.A'nın üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Olayla U.A. gözaltına alındı.