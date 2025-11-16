Haberler

Edirne'de Geri Dönüşümle Kitaplık Oluşturuldu

Edirne'deki Berrak Su Sitesi'nde çocuklar öncülüğünde geri dönüştürülen materyallerle kitaplık oluşturuldu. Site sakinleri geri dönüşüm kutularında biriktirdikleri atıklarla kitap temin ediyorlar, çevre bilincini artırmayı hedefliyorlar.

Edirne'de bir sitede çocuklar öncülüğünde geri dönüştürülen materyaller sayesinde kitaplık oluşturuldu.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Berrak Su Sitesi'nde evlerden çıkan atıkların değerlendirilmesi için bloklara geri dönüşüm kutuları koyuldu.

Bu kutularda biriktirilen cam, karton, plastik, metal ve pillerden oluşan atıklar, site yöneticisi İzzet Dağlar öncülüğünde Edirne Belediyesi Sıfır Atık Market'e götürülerek karşılığında çocuklar için kitap temin ediliyor. Ayrıca sitenin temizlik malzemesi ihtiyacının bir kısmı da marketten karşılanıyor.

Sitede güneş enerjili bahçe aydınlatması ile yağmur suyu hasadı yapılması da planlanıyor.

Mahalle muhtarı Esra Akgün Yılmaz, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin geri dönüşüm konusunda son derece bilinçli olduğunu söyledi.

Geri dönüşümün artmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Mahallemizde Berrak Su Sitesi geri dönüşüm çalışmalarına öncülük ediyor. Site sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Çevre bilinci oluşturmak adına ciddi bir duyarlılık sergilediler. Çocuklarımız da apartmanlarına bir kitap köşesi oluşturdular. Geri dönüşüm materyallerine karşılık alıp okudukları kitapları buraya bırakarak apartmanlardaki diğer arkadaşlarının da yararlanmasını sağlıyorlar. Benzer uygulamaların artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

Site sakinlerinden 9 yaşındaki kardeşler Deniz ve İlkay Dağlar da kampanyaya destek veriyor.

Deniz Dağlar topladıkları materyalleri Sıfır Atık Market'e götürüp karşılığında apartman için temizlik malzemesi ve kitap aldıklarını belirtti.

Dağlar, okudukları kitapları apartmanın girişinde oluşturdukları kitaplıkta arkadaşlarıyla paylaştıklarını ifade etti.

İlkay Dağlar ise çevreyi temiz tutmanın güzel bir his olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
