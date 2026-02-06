Haberler

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı gençlere IBAN paylaşımının risklerini anlatıyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı gençlere IBAN paylaşımının risklerini anlatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, gençler arasında artan IBAN paylaşımı kaynaklı dijital dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık çalışmaları başlattı. İlk olarak Edirne Lisesi'nde düzenlenen seminlerde, IBAN paylaşımının riskleri ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençler arasında artan IBAN paylaşımı kaynaklı dijital dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen çalışma kapsamında, ilk etapta 18-30 yaş aralığındaki gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildi.

Bu çerçevede, IBAN paylaşımının doğurabileceği hukuki ve cezai sorumluluklar ile dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla liselerde seminerler düzenlenmeye başlandı.

Bu kapsamda farkındalık seferberliğinin ilk durağı, Edirne Lisesi oldu.

Cumhuriyet savcıları tarafından lisenin konferans salonunda verilen seminerde, IBAN kullandırma ve paylaşımının suç örgütleri tarafından nasıl istismar edildiği, bu tür eylemlerin yol açabileceği adli süreçler ve mağduriyetler, örneklerle anlatıldı.

Bilgilendirmede, "kolay para kazanma" vaadiyle yapılan yönlendirmelerin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği vurgulanarak gençlerin bu tür tekliflere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmanın, il genelindeki diğer liseler, üniversite öğrencileri ve toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Başsavcılık yetkilileri, dijital dolandırıcılıkla mücadelenin yalnızca adli soruşturmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek önleyici farkındalık çalışmalarının bu mücadelede önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı