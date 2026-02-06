Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı gençlere IBAN paylaşımının risklerini anlatıyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençler arasında artan IBAN paylaşımı kaynaklı dijital dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen çalışma kapsamında, ilk etapta 18-30 yaş aralığındaki gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildi.

Bu çerçevede, IBAN paylaşımının doğurabileceği hukuki ve cezai sorumluluklar ile dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla liselerde seminerler düzenlenmeye başlandı.

Bu kapsamda farkındalık seferberliğinin ilk durağı, Edirne Lisesi oldu.

Cumhuriyet savcıları tarafından lisenin konferans salonunda verilen seminerde, IBAN kullandırma ve paylaşımının suç örgütleri tarafından nasıl istismar edildiği, bu tür eylemlerin yol açabileceği adli süreçler ve mağduriyetler, örneklerle anlatıldı.

Bilgilendirmede, "kolay para kazanma" vaadiyle yapılan yönlendirmelerin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği vurgulanarak gençlerin bu tür tekliflere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmanın, il genelindeki diğer liseler, üniversite öğrencileri ve toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Başsavcılık yetkilileri, dijital dolandırıcılıkla mücadelenin yalnızca adli soruşturmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek önleyici farkındalık çalışmalarının bu mücadelede önemli rol oynadığını kaydetti.