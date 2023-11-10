Edirne'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda, Üç Şerefeli Cami'de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı Veysel Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Kuruldukları günden bu yana 10 Kasım da mevlit programı düzenlediklerini dile getiren Güner, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle derneğimizin kuruluşundan bu yana mevlit programını düzenliyoruz. Atatürk ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bundan sonra da Atatürk'ü ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programın ardından dernek tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.