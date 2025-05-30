Edirne'de Gazeteci Nadir Alp'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de Gazeteci Nadir Alp'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünden emekli gazeteci Nadir Alp'in vefat eden annesi Şefika Alp, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende Alp'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Emniyet Müdürü de yer aldı.

Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünden emekli gazeteci Nadir Alp'in vefat eden annesi Şefika Alp son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniimaret Mahallesi sakinlerinden merhum Abdullah Alp'in eşi olan merhume Şefika Alp tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hayatını kaybetti.

Alp için 2. Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Alp'in ailesi, yakınları, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve vatandaşlar katıldı.

Alp'in cenazesi öğle vakti kılınan namazının ardından Yeniimaret Mezarlığında toprağa verildi.

Beğendik belediyesine hibe araç

Keşan'ın Beğendik Belediyesine iki araç hibe edildi.

Belde Belediye Başkanı Ferhat Gülver, belediyeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çöp toplama aracı, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığınca da Togg otomobil hibe edildiğini söyledi.

Gülver, araçların beldeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye binası önünde düzenlenen törenle araçlar hizmete alındı.

Törene, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Devlet Hastanesi'nin eski binası yıkılıyor

Keşan Devlet Hastanesi'nin eski hizmet binasının bir kısmının yıkımına başlandı.

Ak Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, yaptığı açıklamada, 40 yıldır kullanılan binanın kullanım ömrünü tamamladığını söyledi.

Binanın bir kısmının yıkılıp, yerine yeni sağlık merkezi yapılacağını belirten Pekdemir, "Diğer hastane birimi kalacak ve başka bir hizmette değerlendirilecek. Yüklenici firma ihaleyi alıp işe başladı. Keşan'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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